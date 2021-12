Ropa naftowa mocno drożeje. Arabia Saudyjska dała wyraźny sygnał

Ropa naftowa na nowojorskiej giełdzie mocno zyskuje podczas poniedziałkowego handlu. To reakcja na decyzje Arabii Saudyjskiej, która podwyższyła ceny swojego surowca eksportowanego do odbiorców w i USA. Tym samym dała sygnał o zaufaniu do perspektyw popytu na paliwa, pomimo rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa.