Rosja pokazuje karty. Wiadomo, o ile zmniejszy przepływ gazu

Chiny mogą stać się w przyszłym roku drugim co do wielkości nabywcą rosyjskiego gazu rurociągowego. Umowa między Gazpromem a China National Petroleum Corporation przewiduje stopniowe zwiększanie dostaw gazociągiem Power of Siberia do około 21 mld metrów sześciennych w 2023 roku z około 15-16 mld przeznaczonych na ten rok.