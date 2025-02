Rosyjska giełda zależna od Trumpa. Po fali czerwieni nagły zwrot

Rosyjska giełda odbija

W sektorze technologicznym wyróżnia się Yandex , którego akcje podrożały o 1,84 proc. Spółki telekomunikacyjne również notują dobre wyniki - Rostelecom zyskał 2,07 proc., a Mobile Telesystems 1,83 proc. W przypadku tych spółek widać też różnicę kursu w ujęciu rocznym. Wzrost nie jest równomierny - waha się od ok. 20 proc. w przypadku firm technologicznych do 70 proc. w przypadku gigantów energetycznych.

Sektor bankowy i przemysłowy wciąż nie odrobił strat

W sektorze przemysłowym na uwagę zasługuje Norilsk Nickel ze wzrostem o 2,02 proc., choć w skali roku spółka notuje spadek o 5,17 proc. Severstal zakończył sesję wzrostem o 1,96 proc. Te spółki zaliczają się jednak do tych, które w ujęciu rocznym straciły - i to sporo, bo co najmniej 25 proc.

Rosyjska giełda zależna od Trumpa

Wtorek przyniósł straty

Problemy nie ominęły także spółek surowcowych - Gazprom stracił 3,15 proc., a Alrosa 2,4 proc. Mimo spadków na giełdzie, inwestorzy zachowali optymizm co do przyszłości - liczą przede wszystkim na złagodzenie stanowiska Waszyngtonu wobec Moskwy i możliwość zniesienia sankcji.

Zwykli Rosjanie liczą na Trumpa

Pierwsze od trzech lat bezpośrednie rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją wywołały falę optymizmu wśród Rosjan. Z relacji "The New York Timesa" wynika, że Rosjanie liczą na powrót do normalności. W tym m.in. przywrócenie bezpośrednich połączeń lotniczych z amerykańskimi miastami oraz powrót zachodnich marek na rosyjski rynek. W mediach społecznościowych pojawiają się spekulacje o możliwym powrocie firm Visa i Mastercard do obsługi płatności w Rosji.