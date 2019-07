Rozczarowujące wyniki Santander Bank Polska. Wielkie czyszczenie bilansu

Zysk netto Santander Bank Polska w drugim kwartale 2019 roku spadł do 607,2 mln zł z 651,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie finansowym. Wynik okazał się o 13 proc. niższy od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP i zarazem 7 proc. niższy niż rok wcześniej.

Mniejsze od oczekiwań o 26,5 mln zł okazały się zyski na różnicy oprocentowania kredytów i depozytów. Marża odsetkowa w drugim kwartale spadła do 3,46 proc. z 3,80 proc. rok wcześniej, co wynika głównie z kosztów finansowania przejęcia portfela Deutsche Banku Polska. O 8,6 mln zł spadły wyniki na prowizjach.

Ale to odpisy na złe kredyty najbardziej pogorszyły rezultat. Analitycy przewidywali odpisy o 64,8 mln zł mniejsze niż były w rzeczywistości.

Od kwietnia do czerwca odbyło się czyszczenie bilansu i odpisami objęto już 58,5 proc. złych kredytów (w pierwszym kwartale 57,1 proc.), tj. takich, z którymi klienci mieli problemy ze spłatą. Bank tłumaczy to wzrostem odpisów w Santander Consumer Banku, który skupia się na pożyczkach konsumenckich i wzrostem portfela kredytów gotówkowych, ale także przejęciem portfela kredytów detalicznych Deutsche Bank Polska S.A. Przed przejęciem poziom odpisów był wyższy (63,6 proc.) i najwyraźniej bank chce do niego wrócić.