RPP podniosła stopy procentowe. Jest reakcja rynków

Na środowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o zmianie stóp procentowych . Stopa referencyjna wzrosła z 0,1 do 0,5 proc., a stopa lombardowa (kredytowa) wzrosła z 0,5 proc. do 1 proc. Oprocentowanie środków lokowanych w NBP przez banki komercyjne pozostało na poziomie 0 proc.

Na podniesienie stóp procentowych przez RPP natychmiast zareagował złoty. Nasza waluta umocniła się wobec euro z ok. 4,59 do ok. 4,55 po godz. 15.20. Złoty zyskał także w stosunku do dolara umacniając się z prawie 3,98 do ok. 3,95.