Ruszyła II edycja programu 'Biznes kontra smog' zainicjowanego przez PwC

"Smog z jednej strony wpływa negatywnie na nasz stan zdrowia czy jakość życia, z drugiej - coraz częściej staje się też decydującym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy. Jako biznes mamy ogromne zadanie do wykonania, by uświadamiać dzieci i młodzież, a pośrednio także ich rodziców, do przywiązywania większej wagi do dbałości o środowisko naturalne. Ponieważ podwoiliśmy liczbę firm zaangażowanych w program 'Biznes kontra smog', siła naszego oddziaływania będzie jeszcze większa" - powiedział partner w krakowskim biurze PwC Bartosz Jasiołek, cytowany w komunikacie.