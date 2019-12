Rynek walutowy czeka dziś na unijne dane o PKB

Przez ostatnie 12 miesięcy stare kraje Unii Europejskiej nie są w stanie wrócić na ścieżkę wzrostu. Dzisiejsze dane unijnego PKB mają potwierdzić ten trend (godz. 11:00). Oczekuje się, iż w ostatnim kwartale wzrost PKB sięgnął tylko 0,2%. Ma to dać roczną wartość na poziomie 1,2%. Można oczekiwać niewielkiego odchylenia od prognozy. Kilka elementów może korzystnie wpłynąć na PKB, w tym poprawiające się nastroje wśród europejskich konsumentów. Od marca tego roku sprzedaż detaliczna utrzymuje się na przyzwoitych poziomach, ale szczególnie ostatnie 4 miesiące były dobre, a sierpień, wrzesień i październik pozytywnie zaskoczyły analityków.

Kurs EUR/PLN, po skutecznym odbiciu od oporu, kieruje się w stronę 4,25. To kluczowy poziom dla kondycji złotego w stosunku do euro w pierwszej połowie 2020 r. Przebicie wspomnianego wsparcia może dać impuls do spekulacyjnego kupna złotego. Aktualnie 67% najskuteczniejszych inwestorów zaangażowanych w EUR/PLN za pośrednictwem platformy transakcyjnej CMC Markets utrzymuje pozycje na wzrost złotego.