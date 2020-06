Ryvu: Realizujemy własną strategię, oczekujemy wzrostu wartości NodThery

Na początku czerwca NodThera, w której Ryvu Therapeutics ma udziały, pozyskała finansowanie poprzez emisję akcji serii B o wartości 44,5 mln GBP (blisko 227 mln zł). Wśród nowych inwestorów znalazły się fundusze biotechnologiczne nalężące do największych koncernów farmaceutycznych na świecie: Novo Holdings A/S (fundusz koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk), Cowen Healthcare Investments, oraz Sanofi Ventures (fundusz koncernu farmaceutycznego Sanofi). W podwyższeniu wzięli udział również obecni akcjonariusze F-Prime Capital Partners, 5AM Ventures, Sofinnova Partners i Epidarex Capital.

"Przez pierwsze dwa lata po utworzeniu NodThery wspieraliśmy proces rozwoju cząsteczek, które sami odkryliśmy, a obecny kandydat [cząsteczka NT-0167] został zidentyfikowany w momencie, kiedy nasze zespoły współpracowały i aktywnie wspieraliśmy proces optymalizacji cząsteczek we współpracy z zespołem NodThery. Potem, po kolejnej rundzie finansowania, kiedy oprócz Epidarex dołączyła także Sofinnova i F-Prime, spółka stała się niezależna, nasz status zmienił się na status obserwatora, co oznacza, że uczestniczyliśmy w zebraniach zarządu, ale nie wpływaliśmy bezpośrednio na strategię realizowaną przez spółkę" - powiedział Brzózka.

Łącznie projekt inhibitorów inflamasomu wymyślony i zainicjowany przez zespół Ryvu, a następnie rozwijany dalej w ramach NodThera, pozyskał dotąd łącznie 80,8 mln GBP (ok. 400 mln zł) finansowania. Środki pozyskane w ramach ostatniej rundy finansowania to 44,5 mln GBP.

"Podjęliśmy decyzję, że będziemy się skupiać na lekach przeciwnowotworowych i chcieliśmy uprościć naszą strategię i wizję naukową, którą konsekwentnie realizujemy. Gdybyśmy teraz doszli do wniosku, że chcemy zainwestować w NodTherę, to podważylibyśmy naszą wiarę w projekty, które realizujemy wewnętrznie. A tak nie jest. Nadal uważamy, że projekty, które mamy w swoim portfolio, których jesteśmy w pełni właścicielem, mają taki sam - jeśli nie większy - potencjał terapeutyczny, tylko w innych wskazaniach. Bardzo się cieszymy z tego, że NodThera świetnie rozwija się. Jest to już trzeci związek na etapie klinicznym, który powstał na bazie naszej platformy drug discovery i z tej perspektywy to jest nie tylko źródło bardzo dużej satysfakcji, ale walidacja naszej pracy i zespołu" - podkreślił wiceprezes.