Rząd chce w I kw. przyjąć Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 r.

"Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) nie będzie możliwe przejście do modelu gospodarki opartej na wiedzy i uzyskanie przez Polskę przewagi konkurencyjnej w XXI wieku bez wykorzystania kompetencji cyfrowych. Niestety, dotychczas liczne inicjatywy na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych w Polsce, ze względu na rozproszenie, doraźny charakter i brak kompleksowości, nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Dlatego Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (PRKC) został przygotowany z myślą o wypracowaniu podejścia systemowego w obszarze rozwoju kompetencji cyfrowych" - czytamy w uzasadnieniu.