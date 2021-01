Rząd chce wydłużyć zawieranie kredytów z dopłatami dla przedsiębiorców do 31 VI

Rząd chce wydłużyć możliwość zawierania kredytu z dopłatami dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19 do 30 czerwca 2021 r., co w konsekwencji wydłuża okres stosowania dopłat do czerwca 2022 r., a w przypadku kredytów dla przedsiębiorców wykonujących, jako przeważającą, działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą COVID-19 - do 30 czerwca 2023 r, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.