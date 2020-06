Rząd przyjął Program rozwoju transportu na Podtatrzu do 2030 r.

"Rząd chce poprawić dostęp do regionu Podtatrza, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych i środowiskowych. W tym celu modernizowana będzie infrastruktura komunikacyjna oraz budowany system transportowy z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu zbiorowego" - czytamy w komunikacie.

"Obszar ten charakteryzuje się znacznym ruchem turystycznym. Przykładowo - w okresach poza sezonem (marzec - maj oraz październik - listopad) natężenie ruchu na drodze krajowej nr 7 osiągało poziom ok. 16 tys. pojazdów w ciągu doby, podczas gdy w najwyższym sezonie (lipiec - sierpień) było to ok. 24 tys. pojazdów na dobę. Tylko w samym 2018 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło blisko 4 mln osób" - podkreślono w materiale.