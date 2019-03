Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

"Plan rozwoju krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Objęcie nowych terenów instrumentem sse zwiększa szanse realizacji nowych inwestycji, a tym samym rozwoju eksportu i zmniejszenia bezrobocia , co sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic" - czytamy w materiale.

Tereny publiczne włączane do sse położone są w gminach: Niepołomice, Nowe Brzesko, Szczurowa i Babice, a grunty wyłączane w gminie Oświęcim.

Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi społeczno-ekonomicznemu regionów właściwych dla terenów włączanych do krakowskiej sse.

"Objęcie nowych terenów statusem strefy stworzy bowiem warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 4063 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 577,72 mln zł. Liczbę miejsc pracy i wartość inwestycji oszacowano na podstawie wyników strefy krakowskiej na koniec 2017 r. w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanej powierzchni" - podano także.