Rzecznik MŚP chce być częścią zespołu ds. likwidacji barier dla przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się o włączenie go do prac Międzyresortowego Zespołu ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców. Skierował w tej sprawie wniosek do wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anny Korneckiej, która przewodniczy temu zespołowi.