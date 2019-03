chemia 1 godzinę temu

Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie HH Technology na decyzję ws. PCC Exol

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 ,,Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol, podał PCC Exol.