Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 19,79% r/r w VI

"Rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t nadal odczuwa skutki pandemii koronawirusa, jednak spadek sprzedaży w czerwcu jest już znacznie mniejszy niż w poprzednich miesiącach, gdy sięgał kilkudziesięciu procent. Co więcej, drugi miesiąc z rzędu wzrosła liczba zarejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Tendencja powolnego wzrostu popytu to skutek splotu wielu czynników, wśród których należy wymienić mniejsze natężenie pandemii, adaptację społeczeństw do 'życia w cieniu koronawirusa' czy sukcesywne 'odmrażanie' gospodarki przez władze, co zaowocowało wznowieniem przez większość fabryk produkcji samochodów. W efekcie klienci zaczęli stopniowo wracać do salonów samochodowych, w których wprowadzone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa; jednocześnie importerzy, dealerzy oraz niezależne firmy coraz częściej oferują sprzedaż aut on-line. Wzrost popytu to również efekt opóźnionej realizacji umów zawartych jeszcze przed wybuchem pandemii" - czytamy w komunikacie.