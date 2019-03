Sanok RC miało 64,1 mln zł zysku netto, 84,82 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Niższy wynik to przede wszystkim efekt znacznego wzrostu kosztów surowców i materiałów używanych do produkcji (wzrosły ceny surowców na światowych rynkach). Wyższe były też inne koszty działalności, w tym wynagrodzenia, przede wszystkim w spółce dominującej (co jest skutkiem aktualnych trendów panujących na rynku pracy). W efekcie tego spółka generowała nieco niższe marże na sprzedanych produktach aniżeli rok wcześniej" - czytamy dalej.