Santander BP na bieżąco tworzy rezerwy na sprawy zw. z wyrokiem tzw. dużegoTSUE

Dodał, że wyrok TSUE z 3 września nie ma automatycznego zastosowania do kredytów, udzielanych przez bank.

"Dla nas istotne byłoby stanowisko Sądu Najwyższego w rozszerzonym składzie - to mogłoby mieć większy wpływ na wyroki polskich sądów niż samo wyrok TSUE" - powiedział także prezes.

Bank podał także, że według stanu na 30 września 2019 r. grupa jest pozwana w 1 258 sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej (głównie CHF) o wartości przedmiotu sporu 266 965 tys. zł, w tym znajdują się 2 pozwy zbiorowe objęte ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym: pozew złożony przeciw Santander Bank Polska dotyczący 527 kredytów indeksowanych do CHF na kwotę przedmiotu sporu 47 022 tys. zł; pozew złożony przeciw Santander Consumer Bank dotyczący 31 kredytów indeksowanych do CHF na kwotę przedmiotu sporu 38,1 tys. zł.