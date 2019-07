Santander Leasing: 56% małych polskich firm zamierza zwiększyć skalę biznesu

Na przestrzeni ostatnich trzech lat, małe firmy w znacznym stopniu odeszły od zamiaru finansowania swojego rozwoju za pomocą środków własnych - taką formę finansowania rozwoju w 2016 roku deklarowało 83% firm planujących rozwój działalności. Z badania Santander Leasing wynika, że w 2019 roku w swych planach zakłada ją 49% takich firm.

"Mimo zmieniających się nastrojów przedsiębiorców, ponad połowa polskich firm zatrudniających do 49 pracowników planuje rozwój skali działalności. Wynik napawa optymizmem szczególnie w porównaniu do badania z 2016 roku, kiedy skłonność do inwestycji wykazywało zaledwie jedno na trzy przedsiębiorstwa. Z jednej strony firmy deklarujące chęć rozwoju świadomie wybierają leasing, a z drugiej przedsiębiorcy korzystający z leasingu wykazują o wiele większą chęć rozwoju niż pozostałe firmy" - powiedział wiceprezes Krzysztof Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Według Santander Leasing, taki wynik może dziwić. W 2016 roku w mediach nie mówiło się jeszcze tak wiele o nadchodzącym spowolnieniu. Przed polską gospodarką były jej - jak się miało okazać - najlepsze lata, potwierdzone wzrostem PKB sięgającym 5% rocznie. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukać się w kilku czynnikach. Pierwszym z nich jest przyzwyczajenie do relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy nie doświadczyli kryzysu sprzed ponad 10 lat tak mocno, jak ci z Europy Zachodniej czy Południowej. Firmy, które powstały na przestrzeni ostatniej dekady w zasadzie nie znają innych warunków gospodarczych niż umiarkowany lub dynamiczny wzrost. Innym z prawdopodobnych przyczyn optymizmu na polskim rynku jest przeświadczenie, że fundamenty rodzimej gospodarki są na tyle silne, że nawet potencjalne wyhamowanie, nie utrudni prowadzenia biznesu w sposób znaczący.

"Potwierdzenie znajdujemy w wynikach badań 'Leasing Index 2019'. 41% respondentów spodziewa się pogorszenia koniunktury w 2019 roku. Jednak tylko 22% przygotowuje się na taką ewentualność. Wniosek jest prosty - polscy przedsiębiorcy po latach prosperity są dziś pewni siebie i swojej pozycji na rynku" - czytamy dalej.

W materiale zwrócono uwagę także wskazania respondentów dotyczące obszarów planowanego rozwoju. O ile w badaniu z 2016 roku zdecydowanie dominowały "nowe produkty i usługi" (47% wskazań), dziś podobny odsetek respondentów wskazuje wzrost zatrudnienia (po 40%). W kontekście spadającego bezrobocia i rosnących płac - czynników, które utrudniają pracodawcom skuteczną politykę kadrową - taki wynik mógłby zaskakiwać. W rzeczywistości świadczy jednak o drzemiącym w firmach potencjale, skrępowanym często właśnie przez niedobór odpowiednich specjalistów, podano także.

Jak wynika z badania Santander Leasing, przedsiębiorstwa, które korzystały lub obecnie korzystają z leasingu w większej mierze ukierunkowane są na rozwój swojej działalności, niż firmy które z leasingu nigdy nie skorzystały - 65% do 50%. Zarówno wśród korzystających jak i niekorzystających z leasingu dominują te same plany rozwoju - zwiększenie zatrudnienia, rozwój portfolio oraz zwiększenie mocy produkcyjnych. Korzystający z tej formy finansowania w większym stopniu wskazują dwa pierwsze obszary (około połowa) niż niekorzystający (ok. jedna trzecia).

"Z punktu widzenia firm leasingowych bardzo znaczące jest, że wśród naszych klientów skłonność do inwestowania w rozwój jest wyższa niż średnia. Deklaruje ją aż 65% firm, które korzystały z leasingu. Odczytujemy to jako dowód, że firmy, które w przeszłości korzystały z tej formy finansowania w sposób świadomy mogą planować rozwój, doceniając korzyści z wykorzystania zewnętrznych źródeł pozyskania kapitału. Co bardzo istotne, wraz ze wzrostem zatrudnienia firmy częściej planują jednoczesny rozwój w wielu obszarach i tym częściej odchodzą od finansowania rozwoju własnymi środkami i częściej skłaniają się ku leasingowi. W przypadku przedsiębiorstw od 10 do 49 pracowników odsetek ten stanowi aż 31%" - podsumował Kowalewski.

