SAP IES uruchomi centrum rozwojowe w Gliwicach, zatrudni ok. 50 specjalistów

Wraz z wejściem do nowej lokalizacji SAP planuje zwiększyć możliwości technologiczne oraz jeszcze silniej skoncentrować się na rozwiązaniach wspierających globalną transformację cyfrową, która wraz z wybuchem COVID-19 znacząco przyspieszyła, podano.

"25 lat obecności SAP w Polsce i ulokowanie tu, na przestrzeni tego okresu, różnych jednostek biznesowych dowodzi o potencjale kraju, w którym powstają rozwiązania przenoszące biznes w cyfrowy wymiar. Otwarcie globalnego centrum rozwojowego IT w Gliwicach jest niezwykle ważnym uzupełnieniem naszej oferty. Pokazuje także rosnącą skalę znaczenia SAP Labs Poland, jako podmiotu działającego na rzecz rozwoju cyfrowego handlu i usług wsparcia zorientowanych na klientów" - powiedział prezes i dyrektor zarządzający SAP Polska Thomas Duschek, cytowany w komunikacie.

"Nasz ośrodek należy do sieci SAP Labs liczącej zaledwie 20 jednostek na świecie, a gliwicka lokalizacja od lat sprzyja rozwojowi produktów i świadczeniu kompleksowych usług. SAP Intelligent Enterprise Solutions, podobnie jak my, dostrzega potencjał regionu i tutejszych specjalistów z obszaru nowych technologii. Decyzja o otwarciu centrum rozwojowego IT jest więc naturalnym krokiem służącym tworzeniu inteligentnych rozwiązań rozbudowujących ofertę SAP i oddziałujących na światowy rynek systemów biznesowych" - dodał dyrektor zarządzający SAP Labs Poland Radosław Gołąbek.