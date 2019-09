SAP: Polska ma szanse zacząć piąć się w światowych rankingach innowacyjności

"Przez 30-letni okres wzrostu gospodarczego koncentrowaliśmy się głównie na budowie podstawowej infrastruktury. Dlatego wciąż pod względem innowacyjności wypadamy relatywnie słabo. Przypadków sukcesu gospodarczego takich, jak nasz jest w światowej historii niewiele. Jednak paliwo wzrostu z budowy infrastruktury podstawowej się kończy. Teraz czas zadbać, by w naszym kraju wytwarzać coraz więcej innowacji" - powiedział Gibas dziennikarzom podczas konferencji SAP NOW.

Dyrektor zarządzający SAP Polska stwierdził, że jako kraj "weszliśmy gospodarczo do ligi mistrzów" i jeżeli mamy się dalej rozwijać, prowadząc otwartą gospodarkę w warunkach międzynarodowej konkurencji, musimy sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom.

"Do tego potrzebne są innowacyjność i jakość. Uważam, że istnieje silna korelacja między innowacją, a adopcją chmury. Polska w obu tych obszarach ma wiele do poprawy, wiele firm wciąż obawia się chmury obliczeniowej. Pomocna w zmianie tej sytuacji może być inicjatywa Operatora Chmury Krajowej, która zapewne będzie wspierać rozwój projektów cloud, zwłaszcza świadczonych z Polski. To może dodatkowo wspierać innowacyjność polskich marek, rozpoznawalnych nie tylko w naszym kraju, a pośrednio wspierać naszą drogę w górę w rankingach innowacyjności" - dodał dyrektor zarządzający SAP Polska.