Sare planuje zmienić nazwę na Digitree Group

"Zmiana nazwy na Digitree Group, jaką właśnie zaproponowaliśmy, jest podyktowana ewolucją całej grupy kapitałowej Sare w sferze oferowanych usług, za czym idzie zmiana struktury przychodów oraz zmiana struktury zatrudnienia. Jeszcze w 2017 roku 68% obrotów grupy pochodziło z działań związanych z e-mail marketingiem, obecnie szacujemy, że jest to jedynie 37%. Natomiast wzrosty odnotowaliśmy w usługach dla branży e-commerce, które wg naszych szacunków, obecnie odpowiedzialne są za 44% przychodów grupy w porównaniu do ok. 12% w 2017 roku. W grupie kapitałowej zwiększyła się też liczba programistów - z 17% w 2017 roku do 25% obecnie" - skomentował prezes Dariusz Piekarski, cytowany w komunikacie.