Scope Fluidics ma umowę na maksymalnie 10 mln euro finansowania z EBI

W ramach umowy, EBI zobowiązał się do współfinansowania prowadzonych przez spółkę oraz spółki z grupy, tj. Curiosity Diagnostics oraz Bacteromic prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem innowacyjnych produktów z zakresu diagnostyki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki patogenów wirusowych (w tym COVID-19) i antybiotykooporności bakterii . Curiosity Diagnostics i Bacteromic to spółki celowe w 100% zależne od spółki, realizujące odpowiednio projekt PCR|ONE oraz projekt BacterOMIC.

"Dodatkowo bank będzie upoważniony do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych, przy czym emisje warrantów będą dokonywane w powiązaniu z wypłatami kolejnych transz finansowania, upoważniających do objęcia akcji stanowiących do 4,5% wszystkich akcji w pełni wyemitowanym kapitale zakładowym spółki i upoważniających do 4,5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Obejmowanie przez bank akcji w zamian za warranty będzie możliwe w okresie do 10 lat po dniu zapadalności lub po wystąpieniu sytuacji powodujących obowiązek wcześniejszej spłaty. Warunki i zasady dotyczące warrantów, w tym m.in. powiązanie ich ilości obejmowanych w związku z wypłatą poszczególnych transzy, będą uregulowane w odrębnej umowie" - napisano także.