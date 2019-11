Scope Fluidics: PCR|ONE osiąga parametry na poziomie rynkowych standardów

System PCR|ONE był wcześniej testowany w laboratoriach ALAB w II połowie 2018 r. Wówczas parametry czułości i specyficzności systemu PCR|ONE, choć wysokie, nie były wystarczające do wprowadzenia systemu do właściwych badań klinicznych, poprawy wymagała również niezawodność prototypowych kartridży. Zespół Curiosity Diagnostics wprowadził szereg optymalizacji systemu, w tym zmiany elementów architektury jednorazowego kartridża, reakcji biochemicznych oraz analizatora. Wyniki obecnej rundy badań w ALAB wykazały zasadność oraz skuteczność wprowadzonych zmian w systemie PCR|ONE. Uzyskane poziomy czułości i specyficzności testu, w zakresie 90-100% są zgodne ze standardami rynkowymi. Znacznie podniesiono też efektywność systemu, z 75% do 92%, potwierdzając tym samym jego niezawodność, wskazano również.