Scope Fluidics zakończył testy systemu BacterOMIC w Instytucie Gruźlicy Płuc

"W ramach testów przeprowadzonych w Instytucie Gruźlicy Płuc przeanalizowano 89 szczepów klinicznych, co przekłada się na ponad tysiąc niezależnych oznaczeń antybiotykooporności. Oznaczenia ilościowe z systemu BacterOMIC porównywano z oznaczeniami powszechnie używanego systemu Vitek2. W ponad 90% przypadków odnotowano zgodność oznaczenia lekowrażliwości, przy czym oznaczenia oferowane przez system Bacteromic są precyzyjniejsze w szerszym zakresie stężeń antybiotyku . Testy potwierdziły poprawność działania procedur przygotowania kartridży, protokołów użycia kartridży, jak i funkcjonowania całego systemu, w tym modułów analizy danych. Dla obu systemów odsetek testów zakończonych niepowodzeniem nie przekroczył 5%" - czytamy w komunikacie.

System BacterOMIC był wcześniej testowany w laboratoriach Narodowego Instytutu Leków (NIL) w drugiej połowie 2018 r. Zebrane uwagi, w ramach pierwszej serii testów, zostały wdrożone przygotowując tym samym system BacterOMIC do kolejnej serii testów zewnętrznych. Głównym wyzwaniem spółki było poszerzenie panelu badanych antybiotyków oraz wprowadzenie zmian do kartridża. Modyfikacje systemu, zgodnie z wynikami testu, zostały przeprowadzone prawidłowo. System BacterOMIC został oceniony przez pracowników laboratoryjnych Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy Płuc jako porównywalny złożonością obsługi do znanych im metodyk rynkowych, wskazano także.