SDA chce przekroczyć 50 mln zł zakontraktowanych kursów w 2020 roku

"Bardzo szybko zmigrowaliśmy nasz 120-osobowy, międzynarodowy zespół do trybu zdalnego i wypracowaliśmy koncepcję przeorganizowania modelu biznesowego i kursów do trybu distance learning. Proces sprzedażowy przenieśliśmy do webinarów. Zmiana jest nierozłącznym elementem prowadzenia biznesu i wszyscy muszą być tego świadomi. Zaskoczenie w naszym przypadku trwało krótko, szybko zareagowaliśmy na kryzys. Uważam teraz, że zdaliśmy egzamin, bo przeprowadziliśmy firmę przez tę sytuację, zwinnie zareagowaliśmy na zmiany i pojawiające się możliwości biznesowe. Myśleliśmy o online znacznie wcześniej, ale zabrakło postawienia kropki nad i. Nowe okoliczności z dnia na dzień dały energię do radykalnych zmian" - wskazywał prezes SDA.