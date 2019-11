Seco/Warwick miało 4,3 mln zł zysku netto, 5,85 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły rok do roku o blisko 3 mln zł (4,1%) i za I-III kwartały 2019 wyniosły 62,7 mln zł. EBITDA grupy wyniosła 23,6 mln zł - niższa wobec analogicznego okresu 2018 roku ze względu na mniej korzystne saldo pozostałej działalności operacyjnej, przy jednocześnie nieznacznie wyższej r/r rentowności na tym poziomie (+0,2 pkt proc.). Zysk netto (ogółem) wyniósł 12,1 mln zł (-9% rok do roku), co jednak skutkowało osiągnięciem lekko wyższej rok do roku rentowności netto: 3,6%, czyli +0,3 pkt proc., wyjaśnia spółka w raporcie.