Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

Zaproponowane przez Senat i przyjęte przez Sejm poprawki zakładają m.in. poszerzenie kręgu uprawnionych do bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych. Uprawnienia do weryfikacji stanu konta ubezpieczonego uzyska także Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR).