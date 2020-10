Sejm przyjął kilkanaście poprawek do ustawy o Funduszu Medycznym

Senatorowie wprowadzili do ustawy blisko 40 poprawek, Sejm przyjął niemal połowę z nich. Wśród nich te, zmierzające do zapewnienia corocznego przekazywania Funduszowi Medycznemu wpłaty z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł rocznie począwszy od 2021 r. Zgodnie z przedłożeniem prezydenckim (i ustawą, która została przyjęta przez Sejm), limit wydatków w latach 2021-2029 miał wynosić maksymalnie 4 mld zł na rok. W roku 2020 ma to być 2 mld zł.