Sejm skierował projekt noweli o działach administracji rządowej do dalszych prac

Celem nowelizacji jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów.

Projekt zakłada wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu i określa zakresu spraw objętych nowymi działami. Ponadto zawiera także propozycje zmian w zakresie spraw przyporządkowanych do innych działów, tj. budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka, gospodarka wodna, gospodarka złożami kopalin, klimat, kultura fizyczna, turystyka i środowisko.

Jeną z najistotniejszych zmian jest wyodrębnienie działu geologia, który ma zajmować się racjonalnym gospodarowaniem surowcami kopalnymi oraz kwestiami, związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa surowcowego państwa. Zagadnienia z zakresu geologii mają - w nowej strukturze administracji - zostać zintegrowane z zagadnieniami dotyczącymi działu administracji energia. Z projektu wynika, że główny geolog kraju jako organ administracji geologicznej ma usprawnić proces prowadzenia działań w zakresie postępowań koncesyjnych jak również prowadzenia skutecznej polityki surowcowej państwa. Projekt noweli określa też wymagane kompetencje i kwalifikacje osób, powoływanych na to stanowisko.

W nowej strukturze ma zostać wyodrębniony także dział leśnictwo i łowiectwo, którym ma kierować minister rolnictwa i rozwoju wsi (a nie jak dotychczas minister właściwy do spraw środowiska).

Do działu "klimat" z kolei mają zostać włączone sprawy "kształtowania i prowadzenia polityki na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie". Minister klimatu ma wskazywać strategiczne kierunki i mobilizować środki, także prywatne na inwestycje w niskoemisyjne i zeroemisyjne technologie. Dotyczyć to będzie przede wszystkim modernizacji sektora energetycznego, jak również wprowadzenia nowych modeli transportowych, zmian w rolnictwie oraz dążenia do zwiększenia pochłaniania przez lasy.