Sejm skierował projekt ustawy o rezerwach strategicznych do prac w komisji

Obecnie nadzór nad tym systemem pełni minister właściwy do spraw energii.

"Jeżeli chodzi o [...] przejście Agencji pod nadzór prezesa Rady Ministrów wynika to z tego, że obszar ten wymaga szczególnej koordynacji, wiąże się to chociażby z tym, że w ramach agencji funkcjonują rezerwy techniczne, rezerwy, medyczne, rezerwy żywnościowe. Poza tym prezes RM jako konstytucyjny organ nadzoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przewodniczy Rządowemu Zespołowy Zarządzania Kryzysowego. I to są te argumenty, które przemawiają na rzecz przekazania Agencji pod nadzór szefa rządu" - tłumaczył w Sejmie zastępca szefa KPRM Rafał Siemianowski.