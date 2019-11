Selvita miała 3,42 mln zł zysku netto, 6,28 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

"Segment usługowy w trzech pierwszych kwartałach 2019 r., ponownie jak w okresach ubiegłych, osiągnął dobrą rentowność przy zachowaniu dużej dynamiki wzrostu. Przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych za pierwsze 9 miesięcy 2019 r. wyniosły 58 478 tys. zł i w porównaniu do 42 979 tys. zł za analogiczny okres 2018 r. wzrosły o 36%. W tym samym okresie segment usługowy osiągnął zysk operacyjny na poziomie 7 554 tys. zł, co oznacza 11% wzrost w porównywaniu z zyskiem operacyjnym za porównywalny okres 2018 r., który wyniósł 6 779 tys. zł oraz rentowność na poziomie wyniku operacyjnego (liczoną jako wynik operacyjny segmentu do jego przychodów ogółem) na poziomie 12% w okresie 9 miesięcy 2019 r. (9 miesięcy 2018 r.: 14%). Niższa rentowność (niż w analogicznym okresie 2018 r.) związana jest ze znaczącymi inwestycjami jakie zostały zrealizowane w ramach segmentu usługowego, w szczególności związanymi z nabywaniem nowego sprzętu w ostatnim okresie 2018 r., które zaowocowały skokowym wzrostem amortyzacji w omawianym okresie 2019 r. w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r." - czytamy w raporcie.

Segment bioinformatyczny osiągnął w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. przychody na poziomie 9 824 tys. zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, które wyniosły 7 442 tys. zł. Segment ten osiągnął w omawianym okresie 2019 r. zysk operacyjny w wysokości 771 tys. zł co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r., kiedy to zysk operacyjny wyniósł 990 tys. zł. Spadek wynika głównie ze zwiększonych nakładów ponoszonych na własne projekty rozwojowe, dla których przychody z komercjalizacji zostaną osiągnięte w przyszłości. W ciągu 9 miesięcy 2019 r. przychody z tytułu dotacji zwiększyły się o 24% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - wzrost z 3 981 tys. zł do 4 931 tys. zł, podano także.