Selvita nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy ani dual listingu

"Na ten moment tak koncentrujemy się na rozwoju, że w ogóle nie bierzemy pod uwagę dywidendy. [...] W średnim terminie nie planujemy dywidendy, bo to jest to 5 minut, w których warto budować wartość spółki. Jest doskonały klimat na rynku, rynek jest rozgrzany, branża się niesamowicie konsoliduje. Chcielibyśmy wykorzystać to, że Europa Środkowa jest mimo wszystko zapomniana trochę przez tę branżę" - powiedział Sieczkowski dziennikarzom.

"Nie patrzymy na to od tej strony. Ważniejsze jest dla nas to, z kim jesteśmy w stanie efektywnie zintegrować się. Przy mniejszej akwizycji jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że nawet jeśli nie da się tego zrobić poprzez długi [finansowanie dłużne] to - jeśli będziemy dobrze realizowali swoje zadania - to akcjonariusze nas wesprą, dając pieniądze na akwizycje np. poprzez emisję akcji" - powiedział prezes.