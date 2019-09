Selvita podała SEL120 pierwszemu pacjentowi w ramach badania klinicznego fazy I

"SEL120 jest pierwszym w swojej klasie inhibitorem kinazy CDK8, który wchodzi do badań klinicznych. To bardzo ciekawy, zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i komercyjnego, cel terapeutyczny. SEL120 powstał przy użyciu naszej autorskiej platformy rozwoju leków i wykazuje potencjał do leczenia różnych typów nowotworów, zarówno hematologicznych, jak i guzów litych. W badaniach przedklinicznych SEL120 wykazał duży potencjał w leczeniu ostrej białaczki szpikowej, choroby bardzo agresywnej, o wysoce niekorzystnym rokowaniu. Istotne dla nas było również strategiczne wsparcie fundacji Leukemia & Lymphoma Society (LLS), która pracuje z innowacyjnymi firmami biotechnologicznymi i instytucjami badawczymi nad przyspieszeniem rozwoju obiecujących terapii do walki z nowotworami krwi. Pierwszych wyników badania klinicznego spodziewamy się już w roku 2020" - powiedziała dyrektor ds. medycznych Setareh Shamsili, cytowany w komunikacie.