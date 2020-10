Senat chce utworzenia funduszu celowego dla pracowników ochrony zdrowia

Senatorowie opowiedzieli się m.in. za utworzeniem specjalnego Funduszu Pomocy, który miałyby być funduszem celowym, pozostającym w dyspozycji ministra zdrowia (m.in. na umożliwienie dostępu do testów na koronawirusa dla pracowników ochrony zdrowia pracowników pomocy społecznej, rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia oraz osób w wieku powyżej 60. roku życia.). Budżet tego funduszu miałby wynosić 5 mld zł. Poparli też poprawkę, zakładającą możliwość ubezpieczeń dla pracowników zawodów medycznych w związku z pandemią, finansowanych z budżetu państwa.

Zrezygnowano z zapisu, zakładającego możliwość zastępowania dyrektora szpitala pełnomocnikiem w przypadku odmowy wykonania polecenia np. wojewody bądź nienależytego wykonania, a także z nakazywania izbom lekarskim wskazywania, kto z osób zrzeszonych w izbie, powinien być kierowany przez wojewodę do pracy z chorymi na COVID-19. Senat chce także, by wszyscy, którzy pracują z pacjentami z COVID-19 otrzymywali 100% dodatku (a nie tylko ci, którzy są kierowani przez wojewodę). Inna poprawka zmierza do tego, aby skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegali mężczyźni w wieku od 60 do 65 roku życia.