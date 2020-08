Senat odrzucił nowelę zmieniającą definicję drewna energetycznego

Celem nowelizacji, która stanowiła przedłożenie rządowe, ma być zapewnienie ciągłości zrównoważonej gospodarce leśnej podczas stanu epidemii COVID-19 i po niej. Zmienia ona czasowo, do 31 grudnia 2021 r., definicję drewna energetycznego (drewno najgorszej jakości, niebędące drewnem tartacznym i skrawanym, produkty uboczne przetworzenia surowca drzewnego, odpady), co ma umożliwić wykorzystanie surowca drzewnego i produktów jego przetworzenia do celów energetycznych.

Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska w trakcie debaty poinformowała, że rocznie w lasach pozyskiwanych jest ok. 40 mln m3, a odbiorcy zagraniczni stanowią mały procent tych klientów. W 2017 roku trafiło do nich 1,8 mln m3 drewna. W roku 2018 to było 2,5 mln m3. W roku 2019 - jest 1,2 mln [m3] i w roku 2020 to jest 500 tys. [m3].