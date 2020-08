Senat przeciwny zapisowi dot. przesunięcia tzw. opłaty cukrowej na 1 I 2021 r.

Teraz nowelizacja (wraz z przyjętą poprawką trafi do Sejmu), który może ją odrzucić bezwzględną większością głosów.

Zasady i tryb wprowadzania tzw. opłaty cukrowej znajdują się w nowelizacji ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, która została przyjęta przez Sejm w połowie lutego 2020 r. W marcu Senat odrzucił ustawę, a ta ponownie wróciła do Izby Niższej.

Sejm miał się zająć senackim wetem w połowie kwietnia, ale - jak wówczas informowano - nowelizacja została zdjęta z porządku obrad na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego . Gdyby wówczas trafiła do porządku obrad, w przypadku odrzucenia senackiego weta - opłata cukrowa zaczęłaby obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Jeżeli natomiast Sejm nie odrzuciłby weta, postępowanie ustawodawcze zostałoby zakończone, a ustawa byłaby odrzucona.

Sejm nie ma określonego czasu na rozpatrzenie poprawek Senatu do ustawy. Nowelizacja, wprowadzająca opłatę cukrową znajduje się w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Sejmu.

Zgodnie z nowelizacja, opłatę miał uiszczać raz w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Miałyby być z niej całkowicie zwolnione wyroby medyczne, zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, wyroby akcyzowe. Z opłaty stałej zwolnione miałyby być także napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz napoje izotoniczne.