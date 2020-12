Senat skierował do Sejmu projekt noweli o dochodach JST

Projekt zakłada, że w przypadku gmin, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ma on wzrosnąć z 39,34% do 43,93%, w przypadku powiatów - z 10,25% do 11,49 %, a województw - z 1,60% do 1,79%. Przewidziano także zmianę wskaźnika w podstawie wyliczania udziałów gminy, powiatu i województwa we wpływach z PIT, stanowiącego dochód budżetu państwa.