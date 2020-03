Serinus miał 1,94 mln USD straty netto, 4,52 mln USD zysku EBIT w 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży w 2019 r. wzrosły niemal trzykrotnie, tj. do poziomu 24,4 mln USD (w 2018 r. - 8,7 mln USD), przede wszystkim dzięki uruchomieniu wydobycia w Rumunii. W 2019 r. grupa odnotowała spadek średniej ceny sprzedaży wydobytych węglowodorów (w przeliczeniu na dolary amerykańskie za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej - USD/boe) o 19,73 USD/boe, tj. do poziomu 48,12 USD/boe (w 2018 r. - 67,85 USD/boe), wynikający przede wszystkim z przewagi sprzedaży gazu w sprzedaży ogółem Grupy, co stanowi zmianę w stosunku do poprzedniego roku, kiedy grupa sprzedawała głównie ropę" - czytamy w raporcie.