Sfinks przeprowadzi emisję obligacji serii A2 zamiennych na akcje

"Zdecydowaliśmy się skorzystać z alternatywnego rozwiązania w stosunku do realizowanej wcześniej emisji akcji serii P i rozpocząć emisję obligacji zamiennych na akcje. W ocenie zarządu, mogą one stanowić alternatywę dla inwestorów ze względu na specyfikę tego rodzaju instrumentów finansowych, jak na przykład standardowo towarzyszące obligacjom oprocentowanie czy też szybsze możliwości korzystania z praw przypisanych akcjom, typu prawo głosu czy prawo do dywidendy, niż to miałoby miejsce w przypadku emisji akcji. Z perspektywy spółki rozwiązanie to pozwala na pozyskanie nawet ponad dwukrotnie wyższych kapitałów w porównaniu do planowanej wcześniej emisji akcji serii P" - skomentował wiceprezes Dariusz Strojewski, cytowany w komunikacie.