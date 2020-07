SGB-Bank udostępnił aplikację mobilną dla klientów Zrzeszenia SGB

SGB Mobile to bezpieczna i funkcjonalna aplikacja mobilna, z założenia jedna we wszystkich bankach spółdzielczych SGB. Posiada funkcje, których nie posiada żadna inna aplikacja bankowa w Polsce. Pozwala zarządzać subskrypcjami nie tylko dla najbardziej popularnych serwisów streamingowych czy muzycznych, ale oferuje również możliwość zarządzania kartami dodanymi do portfeli cyfrowych (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay) oraz sklepów internetowych, podano.

"Aplikacja SGB Mobile to nowoczesna bankowość mobilna, która odpowiada na większość potrzeb rynkowych. Klient znajdzie w niej funkcjonalności z zakresu obsługi rachunków, kart i BLIK-a, a także coś, czego nie ma do tej pory nawet w bankach komercyjnych - funkcję zarządzania subskrypcjami. To kolejny element błyskawicznego rozwoju technologicznego banków spółdzielczych SGB. Cieszę się, że nie zwolniliśmy tempa, nawet przez te kilka ostatnich, niespodziewanie trudnych miesięcy, także dla sektora bankowego" - powiedział prezes SGB-Banku Mirosław Skiba, cytowany w komunikacie.

Nowa aplikacja mobilna posiada wszystkie najważniejsze funkcje z punktu widzenia klienta: praktyczny i uniwersalny interfejs, możliwość zalogowania się z wykorzystaniem biometrii, a także dostęp do rachunku, historii transakcji, daje również możliwość wykonywania przelewów (również Express Elixir), dodawania kart i korzystania z płatności mobilnych.

"Jestem dumny z tempa i zwinnego stylu pracy, w jakim stworzyliśmy wspólny produkt zrzeszeniowy, który jako pierwszy w Polsce wykorzystuje na taką skalę możliwości PSD2. Uruchamiając platformę BS API, umożliwiliśmy bankom spółdzielczym SGB dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych na poziomie do tej pory nieosiągalnym dla całego sektora spółdzielczego. SGB Mobile to bezpieczna i nowoczesna aplikacja mobilna, zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi trendami, a jednocześnie gotowa na uzupełnianie jej o kolejne elementy dostosowane do potrzeb naszych klientów" - dodał wiceprezes SGB-Banku Błażej Mika.

W kolejnych miesiącach funkcjonalność aplikacji SGB Mobile będzie uzupełniana o nowe usługi, realizowane poprzez platformę BS API. Będą to między innymi Autopay - rozwiązanie umożliwiające szybsze pokonanie bramek na płatnych odcinkach dróg w Polsce, czy możliwość zdalnego zakładania rachunków poprzez selfie. SGB-Bank SA pracuje jednocześnie nad rozwojem aplikacji w zakresie udzielania kredytów online i bezpiecznej zmiany numeru PIN, podsumowano.

Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą: 193 banki spółdzielcze i SGB-Bank SA. Grupa obsługuje ponad 1,5 mln klientów, którzy są obsługiwani w prawie 1,5 tys. placówek i przez zdalne kanały dostępu.

