Shoper finalizuje postępowanie prospektowe. Planuje ofertę publiczną akcji.

Shoper jest na etapie finalizacji postępowania prospektowego i przygotowuje się do rozpoczęcia pierwszej oferty publicznej, podała spółka. Przedmiotem oferty będzie około 27,1 proc. akcji istniejących, spółka nie planuje przeprowadzać emisji nowych akcji.

"Shoper jest miejscem pierwszego wyboru dla osób decydujących się rozpocząć sprzedaż online, co w połączeniu z dynamicznym rozwojem rynku i wzrostem popularności rozwiązań SaaS umożliwia dalsze skalowanie i rozwój spółki. Uważamy, że to dobry moment na giełdowy debiut. Liczymy, że wzmocni on nasz wizerunek w Polsce i zagranicą, a jednocześnie umożliwi wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników" - powiedział prezes Marcin Kuśmierz, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 71 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł, przypomniano.

"Przedmiotem oferty będzie około 27,1 proc. akcji istniejących Shoper, w tym około 2,5 proc. w ramach opcji stabilizacyjnej. Oferującymi akcje są aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do niesprzedawania lub nieemitowania akcji spółki przez okres 360 dni po ofercie" - czytamy dalej

Shoper to właściciel platformy pod tą samą nazwą dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W 2020 r. z usług Shoper korzystało ponad 20 tys. użytkowników (w tym 15,8 tys. klientów Shoper i ponad 4 tys. sklepów sprzedawanych przez partnerów na zasadzie private label), z których sklepy na platformie Shoper, po wyłączeniu sklepów partnerów, wygenerowały 4 mld zł obrotów (GMV - gross merchandise value).