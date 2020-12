Sieć Moya zgodnie z zapowiedziami przekroczy 300 stacji na koniec 2020 roku

"Wszystko wskazuje na to, że będziemy walczyli do ostatniego dnia o uruchomienie kolejnych lokalizacji, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że zrealizujemy zapowiedź zamknięcia 2020 roku z liczbą co najmniej 300 stacji Moya" - powiedział Grzywaczewski w rozmowie z ISBnews.

To oznacza powiększenie sieci Moya netto o 60 placówek w 2020 roku, czyli najwięcej w dotychczasowej historii. W 2019 roku sieć Moya urosła o 38 stacji, do 240 placówek.

"To w sumie dobry moment, bo po świętach Bożego Narodzenia sprzedaż na stacjach i tak tradycyjnie spada, a transport ciężki do około 10 stycznia praktycznie stoi, ze względu na święta prawosławne na Wschodzie. Jeśli już kolejne obostrzenia musiały nastąpić, to dobrze, że będzie to w okresie, w którym nie będą rodziły znaczących skutków dla sektora paliwowego" - powiedział.