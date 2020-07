Skanska rozpoczęła budowę biurowca P180 w Warszawie

"P180 to nasz najnowszy warszawski projekt, dzięki któremu mamy okazję zaoferować innowacyjne powierzchnie biurowe również w południowej części miasta. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał lokalizacji naszego nowego biurowca, dostosowując go do infrastruktury komunikacyjnej w najbliższej okolicy. Wszystko to w zgodzie ze strategią Skanska opartą na zrównoważonym rozwoju, realizacji inwestycji przyjaznych środowisku, tworzonych z myślą o dobrym samopoczuciu ich użytkowników" - powiedział wiceprezes wykonawczy w spółce biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej Mariusz Krzak, cytowany w komunikacie.