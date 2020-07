Skinwallet może zadebiutować na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia

"Jesteśmy w trakcie kończenia dematerializacji akcji i najprawdopodobniej dokument informacyjny trafi do NewConnect w poniedziałek, więc debiut może nastąpić na przełomie lipca i sierpnia" - powiedział Szwaja podczas wideokonferencji.

Prezes podkreślił, że spółka obecnie koncentruje się na budowie własnej platformy marketplace dla dóbr cyfrowych (np. przedmiotów z gier), która umożliwi graczom dokonywanie bezpośrednich transakcji pomiędzy sobą. Obecnie spółka dysponuje platformą " instant ", na której możliwa jest natychmiastowa sprzedaż przedmiotów. Model biznesowy Skinwallet polega na wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów do skupowania skórek z gier ( skinów ) z dyskontem na poziomie 50% oraz ich odsprzedaży na zewnętrznych platformach do handlu skinami po cenie 20-30% wyższej niż cena zakupu.

"My kupujemy przedmioty, które rokują dobrą marżę, proponujemy cenę i, jeśli jest ona zaakceptowana, finalizujemy transakcję. Sprzedaż odbywa się za pieniądze, co jest dużym atutem w oczach użytkowników" - wyjaśnił Szwaja.

"Na ten moment skupiamy się, żeby marketplace wystartował. W przyszłym roku będziemy prowadzili działania, by rozszerzyć listę tytułów. Będziemy wybierali tytuły z dużym potencjałem i dużymi utworzonymi wokół nich społecznościami" - wyjaśnił Szwaja.

Wzrost popularności zawodów oraz gier e-sportowych wspiera również rozwój obrotu dobrami cyfrowymi. Jest to pojęcie odnoszące się do szerokiego katalogu przedmiotów z gier, którymi można handlować. Mają różną specyfikę, środowisko, sposoby implementacji, monetyzacji i dystrybucji. Katalog dóbr cyfrowych jest bardzo różnorodny, a handel nimi stał się zupełnie osobnym segmentem rynku. Nieustannie zyskującymi na znaczeniu dobrami cyfrowymi są bez wątpienia skórki na broń, czyli tzw. skiny. Gracze mogą dokonywać transakcji zakupu oraz sprzedaży skórek, a także innych dóbr cyfrowych za pośrednictwem platform do handlu, które pozwalają dokonywać transakcji w zamian za pieniądze.