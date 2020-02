Solaris dostarczy 37 autobusów CNG do Ostrawy za ok. 13 mln euro

"Pojazdy polskiego producenta są dobrze znane mieszkańcom Ostrawy. Po realizacji najnowszego zamówienia będzie ich już w tym czeskim mieście blisko 400. Znaczną większość z nich stanowią ekologiczne autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG oraz bezemisyne trolejbusy. Co więcej, to właśnie na zamówienie miejskiego przewoźnika Dopravní podnik Ostrava a.s firma Solaris zrealizowała swój dotychczas największy kontrakt na pojazdy napędzane gazem CNG dostarczając do Ostrawy w 2015 roku 90 autobusów dwunastometrowych oraz 15 przegubowych" - przypomniał Solaris.