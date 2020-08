Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

"Gwałtowny, bezprecedensowy spadek PKB w II kw., podobnie jak większości krajów na świecie, wynikał z najsilniejszego w tym okresie negatywnego oddziaływania pandemii COVID-19. W II kw. najsilniej negatywnie oddziaływały obostrzenia administracyjne aktywności gospodarczej i społecznej mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się epidemii i pozyskanie czasu na przygotowanie systemu opieki zdrowotnej na epidemię. Jednocześnie naturalne ograniczenie aktywności w związku z obawami przed zarażeniem osób fizycznych oraz niepewnością w odniesieniu do przyszłości oddziaływało na ograniczenie konsumpcji prywatnej oraz inwestycji przedsiębiorstw. Ponadto niemal jednocześnie wprowadzone obostrzenia w Europie (a dalszej kolejności w Ameryce) skutkowały ograniczeniem wymiany handlowej i spadkiem krajowego eksportu. Biorąc te czynniki pod uwagę, dzisiejszy szacunek PKB, był oczekiwany nie dlatego, by przekonać się czy polska gospodarka tąpnęła w II kw. (to było oczywiste), lecz by ocenić jak duża była skala tego

spadku i jak głęboki jest uszczerbek aktywności w kontekście dalszego rozwoju gospodarki. Patrząc przez pryzmat obaw co do skali spadku PKB formułowanych powszechnie na początku I fali epidemii (dwucyfrowy spadek), generalnej niepewności prognoz przy tak nietypowych i gwałtownych zmianach oraz wyników największych gospodarek europejskich dzisiejszy odczyt polskiego PKB jest dobrym wynikiem. W szczególności, porównując z wynikami gospodarek europejskich, kwartalny spadek polskiego PKB za II kw. (po korekcie o sezonowość) o 8,6% wyróżnia się mniejszą skalą spadku. Przy powszechnej dwucyfrowej skali spadku PKB w II kw. Europie, w największych gospodarkach europejskich odnotowano wyraźnie większą skalę spadku PKB - w Wielkiej Brytanii (- 20,4% kw/kw), Hiszpanii (-18,5% kw/kw), Francji (-13,8% kw/kw) i Włoch (-12,4% kw/w), przy już mniejszej różnicy w przypadku gospodarki Niemiec (-10,1% kw/kw). Trudno formułować daleko idące sądy, gdyż dzisiejsza publikacja GUS zawiera jedynie dynamikę zagregowanego PKB bez jego

struktury. Szczegóły dot. struktury PKB, zarówno od strony popytu oraz - co istotniejsze - od strony podaży (dotyczące tego jak zachowywały się w II kw. poszczególne sektory gospodarki) poznamy za ponad dwa tygodnie 31. sierpnia. Na podstawie cząstkowych miesięcznych danych, analizy tempa znoszenia obostrzeń administracyjnych i wpływu pomocy publicznej oceniamy, że relatywnie lepszy wynik polskiej gospodarki za II kw. to efekt przede wszystkim szybkiego powrotu do aktywności w maju i czerwcu w warunkach znoszenia obostrzeń aktywności, efekt mniejszego negatywnego wpływu pandemii na zachowania konsumentów oraz na ciągłość działania przedsiębiorstw dzięki relatywnie łagodniejszemu przebiegowi epidemii w Polsce oraz wynik uruchomienia na dużą skale pomocy publicznej dla przedsiębiorstw. Oczekujemy, że w II kw. do spadku PKB przede wszystkim przyczynił się około dwucyfrowy spadek wartości dodanej w przemyśle i handlu, przy jedynie lekkim osłabieniu aktywności w budownictwie. Od strony popytowej, zakładamy, że w

II kw. w tempie dwucyfrowym obniżyła się konsumpcja prywatna, inwestycje i eksport, przy utrzymaniu solidnej kontrybucji we wzrost spożycia publicznego oraz niewielkich zmianach w przypadku zapasów. Szczególnie interesujące w danych za II kw. będą wyniki usług poza handlem, tj. w obszarach gdzie nie są dostępne miesięczne dane GUS. W II kw. gospodarka poddana była gwałtownym zmianom - początkowemu zamrożeniu, a następnie dość szybkiemu ,,odmrażaniu" aktywności i nadrabianiu po gwałtownym tąpnięciu. Dla średnioterminowych perspektyw, w tym dla ostatecznego wyniku PKB w 2020 r. kluczowe będzie zachowanie konsumentów i przedsiębiorstw po gwałtownych zmianach II kw. W najbliższych miesiącach ujawniać się będzie faktyczna skala wpływu samej epidemii, jak i dostosowań na rynku pracy (zatrudnienie, dynamika płac) na skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji, po stronie przedsiębiorstw wygasanie transferów z tarczy finansowej PFR (z wyjątkiem dużych przedsiębiorstw) ujawni zdolność firm do samodzielnego

funkcjonowania, ujawnią się trwałe dostosowania (głównie w obszarze poszczególnych rodzajów usług) do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Oczywiście istotną kwestią będzie też wątek nawrotu epidemii i jego wpływu na aktywność gospodarczą. Biorąc te czynniki pod uwagę bez wątpienia skala niepewności prognoz pozostaje wysoka. Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę relatywnie dobre (jak na skalę obaw i niepewności) wyniki polskiej gospodarki z I półrocze, póki co stabilną sytuacje na krajowym rynku pracy, założenie, że powrót do lockdownu na skalę tego obserwowanego w marcu i kwietniu br. jest mało prawdopodobny, nawet przy prawdopodobnym nasileniu liczby zachorowań na jesieni i zimą br., nie mamy przesłanek do korekty naszej bazowej prognozy, zgodnie z którą skala spadku PKB w całym 2020 r. nie przekroczy 2,5% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska.