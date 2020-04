Spółka Ciechu zleciła budowę zakładu soli warzonej w Niemczech za 44,1 mln euro

To największa inwestycja w historii Ciechu, której uruchomienie da grupie pozycję w gronie liderów na europejskim rynku soli warzonej. Moce produkcyjne powstającej warzelni wynoszą 450 tys. ton rocznie, a działalność nowego zakładu może zwiększyć wynik EBITDA grupy o ok. 25 mln euro rocznie. Aktualnie zakładany termin uruchomienia produkcji w nowym zakładzie to 1 stycznia 2021 roku, poinformowano.