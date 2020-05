Spółka G. Bielowickiego ogłosiła wezwanie na 100% akcji Radpolu po 1,32 zł/szt.

"Przedmiotem wezwania są wszystkie akcje spółki , tj. 38 260 605 akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 0,03 zł każda, uprawniających do jednego głosu na walnym zgromadzeniu każda" - czytamy w komunikacie.

Minimalna liczba akcji objęta zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje, to 25 251 999 akcji, tj. po zaokrągleniu 66% ogólnej liczby akcji Radpolu, podano także.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na 3 czerwca - 2 lipca br. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 7 lipca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 10 lipca 2020 r.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.