Spółka Marvipolu i PG Dutch mają aneks do umowy sprzedaży nieruchom. w stolicy

LaSalle Investment Management KVG mbH, działające we własnym imieniu na rachunek funduszu nieruchomości LaSalle E-REGI (kupujący), i spółka PDC Industrial Center 59 (sprzedający), będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics - jednostki zależnej Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V. zawarły aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, przedłużający termin na zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży do 31 sierpnia 2020 r., oraz zmieniający niektóre inne zapisy umowy przedwstępnej.