Spółka Marvipolu sfinalizowała nabycie działki w Warszawie za 54,3 mln zł

"Służewiec Przemysłowy przechodzi w ostatnich latach dynamiczną metamorfozę przekształcając się z monofunkcyjnego zagłębia biznesowego o dominującej zabudowie biurowej, w atrakcyjną, wielofunkcyjną dzielnicę. Jednym z największych impulsów do tej zmiany jest rosnąca liczba inwestycji mieszkaniowych. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród nabywców indywidualnych, w tym pracowników pobliskich biur, jak i inwestorów poszukujących atrakcyjnej możliwości ulokowania posiadanego kapitału. Dodatkowo, modernizacja i zmiana funkcji istniejących biurowców wspiera tworzenie przyjaznej mieszkańcom tkanki miejskiej. Bez wątpienia potencjał inwestycyjny Służewca jest nadal duży, co w najbliższej przyszłości może zaowocować kolejnymi znaczącymi transakcjami na rynku gruntów" - skomentował dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych JLL Daniel Puchalski, cytowany w komunikacie.